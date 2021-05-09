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Хиты продаж
Все хиты продаж
Женские сумки
Сумка подушка (золотисто-бронзовая)
Сумка подушка (золотисто-бронзовая)
0 отзывов
В наличии
Хит
Скидка 15%
3 200
руб.
2 720
руб.
выгода
480 руб.
или
15%
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Женские сумки
Сумка с двумя полосками из страз (красная)
Сумка с двумя полосками из страз (красная)
0 отзывов
В наличии
Хит
2 850
руб.
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Женские сумки
Сумка-планшет из натуральной кожи с двумя ремнями (черная)
Сумка-планшет из натуральной кожи с двумя ремнями (черная)
0 отзывов
В наличии
Хит
3 490
руб.
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Женские сумки
Сумка со стразами (черная) средний размер
Сумка со стразами (черная) средний размер
0 отзывов
В наличии
Хит
3 100
руб.
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Новинки
Все новинки
Женские сумки
Сумка с шипами (цвет кремовый)
Сумка с шипами (цвет кремовый)
0 отзывов
В наличии
Новинка
3 150
руб.
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Женские сумки
Сумка с шипами (цвет светло-серый)
Сумка с шипами (цвет светло-серый)
0 отзывов
В наличии
Новинка
3 150
руб.
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Женские сумки
Сумка с шипами (цвет красный)
Сумка с шипами (цвет красный)
0 отзывов
В наличии
Новинка
3 150
руб.
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Женские сумки
Сумка с шипами (цвет пыльная роза)
Сумка с шипами (цвет пыльная роза)
0 отзывов
В наличии
Новинка
3 150
руб.
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Женские сумки
Дутая сумка , цвет синий (большая)
Дутая сумка , цвет синий (большая)
0 отзывов
В наличии
Хит
Скидка 15%
2 600
руб.
2 210
руб.
выгода
390 руб.
или
15%
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Женские сумки
Дутая сумка черная (маленькая)
Дутая сумка черная (маленькая)
0 отзывов
В наличии
Хит
Скидка 15%
2 500
руб.
2 125
руб.
выгода
375 руб.
или
15%
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Женские сумки
Дутая сумка , цвет милитари (маленькая)
Дутая сумка , цвет милитари (маленькая)
0 отзывов
В наличии
Хит
Скидка 15%
2 500
руб.
2 125
руб.
выгода
375 руб.
или
15%
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Женские сумки
Стеганная сумка с цепочкой и клапаном (зеленая)
Стеганная сумка с цепочкой и клапаном (зеленая)
0 отзывов
В наличии
Хит
Скидка 15%
3 200
руб.
2 720
руб.
выгода
480 руб.
или
15%
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Кошельки
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Кошельки
Женский кошелек (длинный, красный)
Женский кошелек (длинный, красный)
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  • Бренд: Hassion

  • Материал: Натуральная кожа

  • Размер : 9*18

Описание

Модель закрывается на магнит, снаружи имеет отделение на молнии и одно отделение на металлическом рамочном замке. Внутри два отделения для купюр, шесть карманов для кредитных и пластиковых карт, два открытых кармана.

В наличии
2 250
руб.
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Кошельки
Женский кошелек (длинный, черный)
Женский кошелек (длинный, черный)
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  • Бренд: Hassion

  • Материал: Натуральная кожа

  • Размер : 18*9

Описание

Модель закрывается на два потайных магнита, на задней стенке один открытый карман. Внутри три отдела для купюр, один карман на молнии и восемь карманов для кредитных и пластиковых карт, один открытый карман, карман с механизмом "поцелуй" для монет.

В наличии
2 250
руб.
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Кошельки
Кошелек на магнитах (черный, внутри красный)
Кошелек на магнитах (черный, внутри красный)
0 отзывов

  • Бренд: Vermari

  • Материал: Натуральная кожа

  • Длина (см): 18,5

  • Высота (см): 9

Описание

Модель закрывается на потайные магниты, раскладывается пополам.
Снаружи на передней стенке один карман на кнопке, два кармана на молниях.
Внутри два открытых кармана и тринадцать карманом для кредитных и пластиковых карт.

В наличии
2 650
руб.
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Мужские сумки
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Мужские сумки
Мужская сумка из натуральной кожи (маленькая)
Мужская сумка из натуральной кожи (маленькая)
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  • Бренд:Heanbag

  • Материал: Натуральная кожа

  • Сезон: все сезоны

  • Размер: 20*17*9

Описание

Модель имеет два отдела на молниях, на задней стенке один карман открытый на магнитной кнопке, на передней стенке один карман на молнии и один открытый под клапаном на потайном магните. Внутри подкладочный материал, на боковых стенках один открытый карман и один карман на молнии. Фурнитура блестящее темное серебро. В комплекте широкий плечевой ремень-стропа.

В наличии
3 600
руб.
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Мужские сумки
Рюкзак мужской из натуральной кожи
Рюкзак мужской из натуральной кожи
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Бренд:Heanbag
Материал:Натуральная кожа
Сезон:все сезоны
Ширина (см):13
Длина (см):38
Высота (см):27
Высота ручки (см):4

Описание
Модель "рюкзак-трансформер".
Снаружи имеет два отдела на молниях, на передней стенке один карман на молнии.
Внутри подкладочный материал, на боковых стенках один карман на молнии и один открытый карман.
Фурнитура блестящее серебро.
В комплекте широкий плечевой ремень-стропа. Плечевые лямки регулируются по длине.
В наличии
4 200
руб.
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В наличии
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Женские сумки
Сумка кросс-боди с тремя отделами (лиловая)
Сумка кросс-боди с тремя отделами (лиловая)
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Материал: Экокожа

Размер: 24,5*14*8 см

Модель "кросс-боди".
Снаружи имеет три отдела на молниях, на задней стенке один карман на молнии.
Внутри подкладочный материал с логотипом производителя, на боковых стенках два открытых кармана и карман на молнии.
Фурнитура блестящее серебро.
В комплекте тонкий плечевой ремень с регулировкой длины и короткий ремешок.
Каркас мягкий.

В наличии
Новинка
2 950
руб.
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Женские сумки
Сумка под кожу рептилии
Сумка под кожу рептилии
0 отзывов

Модели сумочек под кожу рептилий на пике популярности!🔝
Вы только посмотрите на эти расцветки😍. С такой сумочкой ты точно будешь в центре внимания🔥 Смотрится стильно и дорого!

Ссылка на пост в инстаграм с видеообзором https://www.instagram.com/p/CGYm0jNg6wp/

Размер: 32*24*12 см
В комплекте регулируемый ремешок, замочек с ключиком, цветной пояс для обвязывания ручки, пыльник
Фурнитура - желтый металл
1 отделение, 1 карман

В наличии
Скидка 1 200 руб.
3 200
руб.
2 000
руб.
выгода
1 200 руб.
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Женские сумки
Сумка-трапеция стеганная, А4 (серебро)
Сумка-трапеция стеганная, А4 (серебро)
0 отзывов

Материал: Эко-кожа

Размер: 30 x 35 x 15,5см.

стеганая сумка из качественной искусственной кожи. Имеет съемную ручку высотой 25см. Снаружи, на лицевой стенке два кармашка на молнии. Сумка закрывается на молнию. Внутри отделение, разделенное карманом на молнии по середине и боковые кармашки, два открытых и один на молнии. Снаружи, на задней стенке кармашек на молнии. На дне сумки металлические ножки. В комплекте регулируемый по длине наплечный ремень. Сумка вмещает формат А4. 

В наличии
Новинка
3 090
руб.
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Женские сумки
Сумка подушка (молочная)
Сумка подушка (молочная)
0 отзывов

Размер 35*28*16 см

Материал: эко-кожа

Очень мягкая и приятная на ощупь)

В наличии
Скидка 15%
3 200
руб.
2 720
руб.
выгода
480 руб.
или
15%
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Ремни для сумок
Все товары...
Ремни для сумок
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Летние цветы", без кожи)
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Летние цветы", без кожи)
0 отзывов

Ширина 3,8 см

Максимальная длина 140 см

3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото

В наличии
550
руб.
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Ремни для сумок
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Змеиный", без кожи)
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Змеиный", без кожи)
0 отзывов

Ширина 3,8 см

Максимальная длина 140 см

3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото

В наличии
550
руб.
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Ремни для сумок
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Тигровые полосы", красно-черные)
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Тигровые полосы", красно-черные)
0 отзывов

Ширина 3,8 см

Максимальная длина 140 см

3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото

В наличии
550
руб.
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Ремни для сумок
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Леопард", без кожи)
Ремень для сумки текстильный (рисунок "Леопард", без кожи)
0 отзывов

Ширина 3,8 см

Максимальная длина 140 см

3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото

В наличии
550
руб.
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