Модели сумочек под кожу рептилий на пике популярности!🔝

Вы только посмотрите на эти расцветки😍. С такой сумочкой ты точно будешь в центре внимания🔥 Смотрится стильно и дорого!

Ссылка на пост в инстаграм с видеообзором https://www.instagram.com/p/CGYm0jNg6wp/

Размер: 32*24*12 см

В комплекте регулируемый ремешок, замочек с ключиком, цветной пояс для обвязывания ручки, пыльник

Фурнитура - желтый металл

1 отделение, 1 карман