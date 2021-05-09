-
Бренд: Hassion
-
Материал: Натуральная кожа
-
Размер : 9*18
Описание
Модель закрывается на магнит, снаружи имеет отделение на молнии и одно отделение на металлическом рамочном замке. Внутри два отделения для купюр, шесть карманов для кредитных и пластиковых карт, два открытых кармана.
-
Бренд: Hassion
-
Материал: Натуральная кожа
-
Размер : 18*9
Описание
Модель закрывается на два потайных магнита, на задней стенке один открытый карман. Внутри три отдела для купюр, один карман на молнии и восемь карманов для кредитных и пластиковых карт, один открытый карман, карман с механизмом "поцелуй" для монет.
-
Бренд: Vermari
-
Материал: Натуральная кожа
-
Длина (см): 18,5
-
Высота (см): 9
Описание
Модель закрывается на потайные магниты, раскладывается пополам.
Снаружи на передней стенке один карман на кнопке, два кармана на молниях.
Внутри два открытых кармана и тринадцать карманом для кредитных и пластиковых карт.
-
Бренд:Heanbag
-
Материал: Натуральная кожа
-
Сезон: все сезоны
-
Размер: 20*17*9
Описание
Модель имеет два отдела на молниях, на задней стенке один карман открытый на магнитной кнопке, на передней стенке один карман на молнии и один открытый под клапаном на потайном магните. Внутри подкладочный материал, на боковых стенках один открытый карман и один карман на молнии. Фурнитура блестящее темное серебро. В комплекте широкий плечевой ремень-стропа.
Материал:Натуральная кожа
Сезон:все сезоны
Ширина (см):13
Длина (см):38
Высота (см):27
Высота ручки (см):4
Описание
Модель "рюкзак-трансформер".
Снаружи имеет два отдела на молниях, на передней стенке один карман на молнии.
Внутри подкладочный материал, на боковых стенках один карман на молнии и один открытый карман.
Фурнитура блестящее серебро.
В комплекте широкий плечевой ремень-стропа. Плечевые лямки регулируются по длине.
Материал: Экокожа
Размер: 24,5*14*8 см
Модель "кросс-боди".
Снаружи имеет три отдела на молниях, на задней стенке один карман на молнии.
Внутри подкладочный материал с логотипом производителя, на боковых стенках два открытых кармана и карман на молнии.
Фурнитура блестящее серебро.
В комплекте тонкий плечевой ремень с регулировкой длины и короткий ремешок.
Каркас мягкий.
Модели сумочек под кожу рептилий на пике популярности!🔝
Вы только посмотрите на эти расцветки😍. С такой сумочкой ты точно будешь в центре внимания🔥 Смотрится стильно и дорого!
Ссылка на пост в инстаграм с видеообзором https://www.instagram.com/p/CGYm0jNg6wp/
Размер: 32*24*12 см
В комплекте регулируемый ремешок, замочек с ключиком, цветной пояс для обвязывания ручки, пыльник
Фурнитура - желтый металл
1 отделение, 1 карман
Материал: Эко-кожа
Размер: 30 x 35 x 15,5см.
стеганая сумка из качественной искусственной кожи. Имеет съемную ручку высотой 25см. Снаружи, на лицевой стенке два кармашка на молнии. Сумка закрывается на молнию. Внутри отделение, разделенное карманом на молнии по середине и боковые кармашки, два открытых и один на молнии. Снаружи, на задней стенке кармашек на молнии. На дне сумки металлические ножки. В комплекте регулируемый по длине наплечный ремень. Сумка вмещает формат А4.
Размер 35*28*16 см
Материал: эко-кожа
Очень мягкая и приятная на ощупь)
Ширина 3,8 см
Максимальная длина 140 см
3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото
Ширина 3,8 см
Максимальная длина 140 см
3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото
Ширина 3,8 см
Максимальная длина 140 см
3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото
Ширина 3,8 см
Максимальная длина 140 см
3 варианта фурнитуры - черная, серебро, золото
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И СТАТЬИ
При входе на сайт под своей учетной записью, цены будут отображаться уже со скидкой.
Наша компания получила статус Федерального клиента Почты России
Как выбрать сумку в нашем магазине